Laveloze tieners zorgen voor grimmige sfeer op Feestweek Abcoude: 'Kliko's vol drank afgepakt'

Duidelijk is in ieder geval dat de feestweek in Abcoude steeds massaler is geworden. Meer bezoekers kúnnen meer problemen veroorzaken. Het terrein van de feestweek, inclusief kermis, is geen afgesloten gebied zoals bij andere dorpsfeesten vaak het geval is. Daardoor is controleren, op meegebrachte drank bijvoorbeeld, lastiger.