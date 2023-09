Luchtkwaliteit in de provincie slecht: 'Gevoelig voor smog? blijf binnen'

Bilthoven - Mensen in Midden-Nederland kunnen de komende dagen last krijgen van smog door ozon in de lucht. De luchtkwaliteit is van donderdag tot en met zaterdag waarschijnlijk "onvoldoende tot slecht", waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De waarschuwing geldt ook voor het zuiden van het land.