Sluisfanaat Fons raakt er niet uitgekeken: Beatrixsluis opent met Monumentendag

Hier kun je naartoe op Open Monumentendag

Traditiegetrouw kun je dit weekend duizenden monumentale gebouwen bezoeken. Zo kun je in de stad Utrecht gratis de Domtoren beklimmen, sterren kijken in Sonnenborgh en rondkijken in de Werkspoorfabriek, waar vroeger treinwagons werden gemaakt. Ook het atelier van kunstenaar Jits Bakker in De Bilt is open. In Woerden kun je het stoomgemaal in werking zien.

Dit jaar is er extra aandacht voor levend erfgoed, denk aan tradities als de klompendans en oude ambachten. Zo kun je bijvoorbeeld meedoen aan een workshop pottenbakken in Oudewater, meekijken met het werk van de molenaar van de Windotter in IJsselstein en is er in Woerden een demonstratie kaas maken.