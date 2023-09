Inspecties kritisch op overplaatsing jongeren naar gevangenis Zeist

Zeist - Verschillende inspectiediensten maken zich zorgen over het overplaatsen van jongeren naar de gevangenis in Zeist. De Dienst Justitiële Inrichting (DJI) heeft besloten de jeugdinrichting in Horsterveen per 1 september te sluiten en de mensen die daar zaten naar Zeist over te brengen. Volgens de inspecties gaat dat in tegen de pedagogische insteek van het jeugdstrafrecht.