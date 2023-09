Utrechtse harpiste beleeft zenuwslopende laatste momenten in wereldwijde zoektocht naar perfect instrument

"Een model van zulke kwaliteit is nog nergens in Europa te beluisteren", zegt de Utrechtse harpiste. "Ik hoop anderen hiermee dus ook echt te inspireren." Of het jammer is dat er nu een einde aan de zoektocht is gekomen? "Nee en ja. Het was een mooie zoektocht, maar nu kan ik mij echt verder gaan ontwikkelen op muzikaal gebied", legt ze uit. Want ze wil op geen enkele manier respectloos over haar oude harp spreken, maar: "de laatste tijd loop ik steeds meer tegen de grenzen van het instrument aan. Ik heb deze al zeventien jaar." Ze houdt haar oude harp overigens wel gewoon: "deze komt er gewoon naast."