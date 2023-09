Afgesplitste voedselbank Vianen hoopt donateurs en vrijwilligers aan te trekken: 'De vraag om hulp groeit'

Vianen - De Voedselbank in Vianen houdt vandaag een open huis, in de hoop zo vrijwilligers en donateurs aan te trekken. Dat is volgens de organisatie door de groeiende vraag hard nodig. Ook staat de vrijwilligersorganisatie erbij stil dat ze eerder dit jaar zelfstandig zijn geworden. Eerder werkte de vestiging samen met die in Leerdam.