Woonbootbewoner Breukelen mag van rechter niet over land van boer naar zijn ark

Om bij zijn woonboot in de zijsloot van de rivier de Aa te komen moet de man over het land van een boer. Maar begin dit jaar zette de boer, die het land in 2022 kocht, een hek neer en sloot de bewoner daarmee buiten. Sindsdien woont de woonbooteigenaar in een vakantiewoning, die hij eind oktober moet verlaten. Omdat de tijd dringt stapte hij naar de rechter voor een spoedeisende procedure.