Politie ontdekt vermoedelijk drugslab op Woerdens bedrijventerrein

Woerden - De politie heeft in een bedrijfspand in Woerden vermoedelijk een synthetisch drugslab ontdekt. Zij vond gisteravond in ieder geval spullen die kunnen worden gebruikt voor de productie van die drugs. Het team Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) onderzoekt de goederen in het pand aan de Kuipersweg. Dat meldt de politie die nog geen verdachte heeft aangehouden.