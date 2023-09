Staat betaalt half miljard en wordt mede-eigenaar van Stedin

Om de hele provincie in de toekomst van stroom te kunnen blijven voorzien, moet het energienetwerk worden uitgebreid. Omdat er steeds meer (duurzame) energie wordt opgewekt en we ook steeds meer stroom nodig hebben, raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Daardoor kunnen nieuwe woningen, bedrijven of scholen soms nu al niet meer worden aangesloten. In de toekomst dreigt dat probleem nog groter te worden.