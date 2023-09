Het is lang zoeken naar de eerste Utrechter op de conceptkieslijst van GroenLinks/PvdA: 'Laatste plek is ereplek'

De kennismaking met de andere kandidaten is ook een kennismaking met een andere partij. Voor het eerst trekt de PvdA van Van Schalkwijk samen op met GroenLinks. "Heel erg leuk", aldus de 25-jarige IJsselsteinse politica. Ze voorziet inhoudelijk geen beren op de weg. "Het is heel erg goed dat je met je bondgenoten optrekt. We hebben een gezamenlijk verkiezingsprogramma, dat we samen opstellen. Ik heb daar heel veel vertrouwen in."