Utrechter Ali Brom helpt in getroffen aardbevingsgebied Marokko: 'Mensen hebben op straat geslapen'

Brom is op vakantie in Marokko. Nu heeft hij vooral veel contact met de stichting in Nederland en kijkt waar er nog meer hulp kan worden verleend. "Op dit moment krijg ik non-stop telefoontjes. Er is nog veel onduidelijkheid. Wel is duidelijk dat er veel slachtoffers zijn." Hij is op dit moment op weg naar een plek dichter bij het epicentrum. "Daarna zullen we verder kijken wat we vanuit de stichting kunnen doen om de mensen daar zo goed mogelijk te helpen."