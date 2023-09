Kilian en Lia vluchtten hun hotel in Marrakesh uit: 'Laat het alsjeblieft niet instorten'

Giro 6868

Het Rode Kruis stelt gironummer 6868 open om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Op het gironummer kan geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan voor eerste hulp, vervoer van gewonden naar ziekenhuizen en psychosociale ondersteuning. Dat gebeurt onder meer in Marrakesh en in de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad.

Volgens de hulporganisatie is de omvang van de ramp op dit moment nog lastig in te schatten. Sommige dorpen in het getroffen gebied liggen in de bergen en zouden nog niet goed toegankelijk zijn na de beving.

Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) heeft 5 miljoen euro toegezegd aan het Rode Kruis. "We blijven natuurlijk kijken wat Nederland nog meer kan doen", zegt ze. Er staat ook een een Urban Search and Rescue (USAR) team klaar om naar het rampgebied af te reizen. Het is nog steeds wachten op een verzoek van de Marokkaanse autoriteiten. Indien nodig kan het team heel snel vertrekken.

De Nederlandse ambassadeur in Marokko is inmiddels afgereisd naar het rampgebied om te bezien welke hulp geboden kan worden en wat er nodig is, laat minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) weten.