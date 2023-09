Burgemeester Dijksma: grote politie-inzet voorkomt wanordelijkheden bij demonstraties Paardenveld

Burgemeester Dijksma legt uit dat demonstraties en tegendemonstraties eigenlijk altijd bij elkaar in de buurt worden gehouden, ook al levert dat een mogelijke confrontatie op. "Zoals regelmatig in uw raad besproken is het demonstratierecht een groot goed in Utrecht, ongeacht de inhoud van de demonstratie. Demonstraties mogen schuren en het is bekend dat demonstraties, soms heftige, tegenreacties kunnen oproepen. We geven het recht om te demonstreren ruim baan. We faciliteren actief en waar nodig beschermen we demonstraties. Hierbij geldt ook dat er altijd ruimte is voor een tegengeluid. De inzet is dat een (tegen)demonstratie kan plaatsvinden in de nabijheid van een demonstratie. Op deze manier wordt het grondrecht om te demonstreren van een ieder zoveel mogelijk geborgd. Dit houdt in dat de driehoek zeer terughoudend is bij het opleggen van beperkingen aan demonstraties."