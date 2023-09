Utrechtse moskeeën in actie na aardbeving Marokko: 'We leven intens mee'

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers in het getroffen gebied aan de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Mensen die via een reisorganisatie in Marokko zijn, kunnen het beste met die organisatie contact opnemen. Daarnaast raadt Buitenlandse Zaken mensen in het gebied aan zich online te registreren, om zo in contact te blijven met het ministerie. Het reisadvies voor het grootste deel van Marokko is geel. Dat betekent dat je kan reizen naar dit gebied. "Maar let op: de veiligheidssituatie is anders dan in Nederland. Bereid je reis daarom goed voor", is het advies.