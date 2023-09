Drukst bezochte editie Open Monumentendag trok 25.000 bezoekers in Utrecht

De regio Utrecht stond op de derde plek in aantal bezoekers. Alleen in Breda en koploper Amsterdam kwamen er meer monumentenliefhebbers. Daar kwamen respectievelijk 33.000 en 46.000 bezoekers. Er waren in heel Nederland zo'n 5.000 rijksmonumenten te bezoeken, waarvan 155 in de oude binnenstad van Utrecht. In de hele provincie waren er 681 monumenten te bezoeken.