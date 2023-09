Veel 100-jarigen, maar ze mogen nog wel wat gezonder leven

In regio Utrecht heeft Baarn relatief de meeste inwoners van honderd jaar oud of ouder. Het CBS heeft het aantal inwoners van boven de honderd uitgezet per duizend inwoners van de gemeente. In Baarn wonen er vier honderdplussers per duizend inwoners en tien in totaal. Andere gemeentes in de provincie met veel eeuwelingen zijn Utrechtse Heuvelrug en Bunnik. Daar wonen, respectievelijk, 3,2 en 3,1 honderdplussers per duizend inwoners.