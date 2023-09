Na eerste training Ron Jans weten FC Utrecht-fans genoeg: 'Hij krijgt ze wel op het ritje, hoor'

Met FC Twente werd de 64-jarige oefenmeester afgelopen seizoenen vierde en vijfde, een topprestatie als je weet dat de club in 2019 nog actief was in de Keuken Kampioen Divisie. Utrecht-fan Co verwacht dat Jans bij zijn "cluppie" voor soortgelijke prestaties kan zorgen. "Ik denk dat hij hier betere spelers heeft dan bij Twente. Ik denk zelfs dat ze Ajax hiermee voorbijgaan, zeker weten. Een top 3-plaats zit erin."