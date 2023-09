Nieuwegeinse cardioloog heeft een wereldprimeur: ‘Dit apparaatje gaat levens redden’

Om welk hartapparaatje het nu gaat? Een nieuw soort ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator), legt Boersma uit. Dat is een klein, zilver "dingetje" dat ingrijpt als je gevaarlijke hartritmestoornissen hebt. Jaarlijks krijgen zo’n 6.000 mensen in Nederland die in hun lijf geïnstalleerd. Gaat het even niet zo lekker met je hart? Of heb je zelfs een hartstilstand? Dan kan een ICD ingrijpen - door een schok te geven om je hart weer in een normaal ritme te laten kloppen.