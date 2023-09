Drugslab aangetroffen bij woningbrand in Veenendaal

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse gekomen om de plek te onderzoeken. Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt de LFO in actie. Hoe groot de schade aan de woning precies is, wordt onderzocht door de politie. Er is nog geen zicht op mogelijke verdachten. De politie onderzoekt de zaak.