Nederlandse hulp na aardbeving niet gewenst in Marokko, deze stichting gaat toch

Stichting Najiba kent de weg goed in Marokko, ze doen er vaker projecten. Maar nu ligt alles stil voor de noodhulp. Ze zamelen ook geld in, maar dat niet alleen. "We hebben een lijst gekregen van de burgemeester van Marrakesh, die spullen zamelen we in", zegt Fatiha van Najiba. Ook met de aardbeving in Turkije is de stichting ter plaatse gegaan, maar toen zijn ze weggestuurd. Nu pakken ze het dus anders aan.