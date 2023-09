FC Utrecht? Cor is liever bij de Hamburgse cultclub St. Pauli

Voorlopig is het dit seizoen na vijf wedstrijden vlees noch vis, met een negende plek, precies in de middenmoot. De 2e Bundesliga is ook lastig genoeg, met gerenommeerde clubs als Schalke en Hertha BSC die nog veel lager staan. Voordeel daarvan is dat er bij uitwedstrijden wel weer makkelijker aan kaartjes te komen is, zeker in dat immense Olympiastadion in Berlijn, dat nooit vol zit. Radix gokt dan ook dat er over twee weken zeker 17.000 Sankt Paulianen naartoe gaan. "Als het uitvak daar vol is, krijg je er gewoon nog een vak bij."