Saxofoniste Kika Sprangers mengt de klank van haar instrument met 9 vrouwenstemmen

Kiki is vaak met haar band op pad. Maar ze keert steeds weer graag terug naar haar huis in Utrecht. "Ik ben er wel achter gekomen dat een thuis hebben en je echt ergens thuis voelen dat dat super belangrijk is en dat doe ik wel echt in Utrecht. Ik heb hier gestudeerd en ik ben artist in residence geweest bij Tivoli Vredenburg. Daar zat ik twee jaar in huis in de coronatijd. Dat was voor mij als muzikant zo bijzonder, want daar voelde ik me echt thuis. De ruimte daar is heel erg terug te horen op mijn laatste album en in de muziek, dus Utrecht zit er wel in."