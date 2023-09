11 schapen dood in Driebergen, boerin Hetty denkt door wolf: 'Het zijn behoorlijk diepe wonden met tandafdrukken'

Of het echt om een wolf gaat, wordt pas aan het einde van volgende maand duidelijk. De organisatie BIJ12 is namens de provincie belast met de registratie van wolven. Een woordvoerder laat weten dat er melding is gedaan van de gewonde schapen. "Daarop is door de taxateur dna afgenomen. De uitslag van dit onderzoek is pas eind oktober bekend. Tot die tijd kunnen we niet met zekerheid zeggen of het een wolf was of een ander dier."