Uit Singer Laren gestolen Van Gogh is terug, Frans Hals uit Leerdam nog spoorloos

M. sloeg drie jaar geleden in korte tijd toe bij twee musea. Eerst stal hij het schilderij van Vincent van Gogh uit het Singer-museum. Het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar was in bruikleen van het Groninger Museum. Drie maanden later was het raak bij Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Daar werd het doek Twee lachende jongens van Frans Hals meegenomen.