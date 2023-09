Utrechtse studenten trots op muurschildering rond 175 jaar grondwet: 'Uit de bubbel gegaan'

Student Marc woont zelf in Oog in Al en fietst vaak langs de muurschildering. Soms stopt hij even en raakt hij in gesprek over de gigantische muurschildering. "Bijvoorbeeld met mensen van een niet-westerse achtergrond of met mensen die zich op een andere manier niet gelijk behandeld voelen." Het gesprek over artikel 1 wordt dus door de muurschildering aangegaan. Het project is voor Marc een eyeopener geweest. "We zitten als studenten natuurlijk best wel in een bubbel. Door dit project zijn we daar uitgegaan."