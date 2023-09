Onderzoek naar bedrijfscultuur bij Utrecht Natuurlijk na klacht medewerker

Een voormalig medewerker van stadsboerderij Griftsteede luidt de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. Daarin wordt een beeld geschetst dat er sprake is van een angstcultuur. Medewerkers durven hun mond niet open te doen en de directeur schreeuwt. "Om zijn woorden kracht bij te zetten zwaaide hij met een opgerold white-bord papier in mijn richting", schrijft de medewerker in de brief aan de raad.