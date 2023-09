Twee mannen gestoken met mes in huisartsenpost Nieuwegein, vrouw raakt onwel en overlijdt

De huisartsenspoedpost in Nieuwegein laat weten geschrokken te zijn. "We betreuren dat dit heeft plaatsgevonden", laat zorgorganisatie UNICUM weten, waar de huisartsenpost onderdeel van is. "Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de familie en dierbaren van de overleden persoon. We wensen hen veel sterkte bij dit verlies. Ook voor de medewerkers van onze huisartsenpost en voor de medewerkers van de spoedeisende hulp en beveiliging is deze gebeurtenis moeilijk te bevatten."