Utrechtse gemeenten willen geld doneren aan Marokko

Ook in Utrecht gaat het college deze week beslissen over een donatie voor hulp in Marokko, laat een woordvoerder weten. Tijdens de raadsvergadering op donderdag zullen leden van DENK mondeling vragen stellen over doneren. Het is nog niet duidelijk of dat net zoals in Veenendaal bij het VNG-fonds wordt gestort of aan een (nood)hulporganisatie.