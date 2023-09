Meer salaris en doorgroeimogelijkheden voor Utrechtse boa's

De gemeente vond het om diverse redenen belangrijk om het werk van toezichthouders en boa's te onderzoeken, waaronder de hoeveelheid mensen die stoppen met het werk. "Tegelijkertijd zien de we in de praktijk dat het werken als toezichthouder of handhaver in een grote stad complexiteit met zich meebrengt zoals de recente inzet onder het Bollendak of bij het Lucasbolwerk", zegt de gemeente.