Volkstuincomplex Mijdrecht dreigt snel te verdwijnen: 'Straks gaat de bulldozer over alle boompjes'

In haar tuin is het niet alleen een explosie van groenten, maar ook staat het er vol met kleurige bloemen. "Het geeft voldoening om hier bezig te zijn en het resultaat te zien. Of dat nu goed is of niet, dat maakt niet uit. Je hebt in ieder geval je best gedaan." En tussen al dat wroeten en plukken door maakte Agnes, die al een halve eeuw actief in haar tuin, ook nog eens een hoop vrienden met wie ze dezelfde liefhebberij deelt. "Ik zeg wel eens: deze tuin is mijn psychiater", vertelt Mariska van Schie. "Ik heb een drukke baan in de zorg en hier kan ik m'n hoofd leegmaken. Ik kom hier tot rust. Ik drink een bakkie, pluk bloemen, ga onkruid wieden. Heerlijk."