Verdwenen fiets Pippilotta is weer terug bij juf Jen: 'Ik kan niet zonder haar'

Naast de emotionele waarde van de zelf ontworpen fiets is het ook een onmisbaar vervoersmiddel. De kratten op haar kleurrijke fiets zitten doorgaans propvol handvaardigheidsspullen. “Ik ben handvaardigheidsjuf en werk niet met een digibord, boeken en schriften. Ik heb deze fiets nodig om knutselmateriaal voor mijn lessen mee te vervoeren. Zelfs in het weekend fiets ik drie à vier keer heen en weer met gevulde kratten.” Geen wonder dus dat Jen dolblij is dat haar bijzondere Pippilotta - een verwijzing naar haar voorbeeld Pippi Langkous - weer terecht is.