50PlusBeurs trekt vooral actieve 70-plussers: 'Kom hier voor de gezelligheid'

De redenen waarom mensen naar het grootste seniorenevenement van ons land komen, lopen sterk uiteen. Twee buurvrouwen, die ook vriendinnen zijn, komen om te winkelen en zoeken dus de afdeling 'mode' op de plattegrond. Een oudere man komt voor de afdeling erfrechtplanning en levenstestament. Een echtpaar (72 en 76 jaar) is op vakantie in eigen land en komen voor het tweede jaar op rij. Ze komen om lekker rond te neuzen. "Het is fijn dat hier alles bij elkaar zit. En je ontmoet mensen, dat is ook gezellig."