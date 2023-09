Saber en Saloua organiseren kunstveiling voor aardbeving in Marokko: ‘Alle beetjes helpen’

Afgelopen weekend kwam het nieuws van de aardbeving in zuidelijk Marokko "heel hard binnen" bij hem en zijn omgeving. "We raakten meteen in de actiemodus: wat kunnen we doen, hoe kunnen we helpen?" Nadat hij een overzicht had gemaakt van goede doelen en organisaties die noodhulp bieden, wilde hij met het theehuis zelf een bijdrage leveren. "We besloten al gauw om met kunstenaars een veiling te organiseren, omdat deze manier goed bij ons past. Kunstenaars uit heel het land en zelfs uit het buitenland reageerde heel enthousiast op het idee", vertelt Benjah.