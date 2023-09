Staking van de baan: leraren krijgen tien procent loonsverhoging na nieuwe cao-afspraken

Behalve de loonverhoging hebben de bonden en de werkgevers ook over andere zaken een akkoord gesloten. Zo gaat de reiskostenvergoeding van twaalf naar zeventien cent per kilometer en in november krijgt medewerkers van onderwijsinstellingen een eenmalige uitkering. Die is minimaal 350 euro en maximaal 1000 euro, afhankelijk van de schaal waarin iemand werkt. Volgens Weima wordt het hierdoor aantrekkelijker om in het onderwijs te werken.