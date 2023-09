Provincie Utrecht houdt burgerraadpleging over windmolens

Het volledige advies van het burgerberaad over duurzame energie wordt in november verwacht. Het burgerforum licht windenergie er wel alvast uit. Wethouder Ten Have wil dat onderdeel van het advies in oktober al aan de provincie Utrecht aanbieden, omdat het provinciebestuur intussen bezig is om plekken voor windmolens aan te wijzen. Eemnes verzet zich tegen drie mogelijke locaties binnen de gemeentegrenzen en denkt dat een rapport dat direct uit de Eemnesser bevolking komt veel gewicht in de schaal kan leggen.