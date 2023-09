Amersfoorters mogen definitief naar de stembus over het parkeerbeleid

Daarom diende hij een motie in, om de uitslag over te nemen. Ondanks dat het op wat bijval kon rekenen, is een meerderheid van de raad het niet met hem eens. "We kennen in deze stad een raadgevend referendum. We moeten er niet een bindend referendum van willen maken", zegt Jan de van der Schueren. "Dat we de uitslag respecteren, betekent niet dat we het ook over móeten nemen."