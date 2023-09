Zoëy over meervleermuizen: 'Het zijn hele sociale dieren'

Westbroek - Er zijn in Nederland wel 18 soorten vleermuizen, maar er is er voor vrijwilliger Wieneke Huls eentje die eruit springt: de meervleermuis. In Natuurlijk Zoëy gaat Eddy op pad met Wieneke in het gebied rond Westbroek waar meerdere kraamkolonies van deze soort vleermuis zitten. "Ze zorgen voor elkaar, het zijn hele sociale dieren", vertelt Wieneke. "Als we het hebben over een kraamgroep in een huis hebben we het zeker over 150 dieren." Eddy: "Zo dat is echt veel zeg!