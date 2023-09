Aantal deelauto's in Utrecht verdubbeld, vaste parkeerplek voor autodelers

De bedoeling is dat alle deelauto's die worden aangeboden op termijn elektrisch zijn. Om die reden gaat de gemeente laadpalen plaatsen bij de parkeerplekken voor deelauto's. Daarnaast gaat Utrecht in gesprek met deelautobedrijven om te sparren over hoe autodelen toegankelijker kan worden. Op dit moment moeten leden van deelautobedrijven vaak borg betalen of in bezit zijn van een creditcard. De gemeente hoopt dat dit anders kan, zodat mensen met een kleine beurs makkelijker gebruik kunnen maken van deelauto's.