'Landelijk bestuur Partij voor de Dieren probeerde coalitie-deelname in Amersfoort te verhinderen'

De groep die voorstander is van een getuigenispartij is vertegenwoordigd in het landelijke bestuur en de Tweede Kamer. Zij worden gesteund door de oprichters van de partij, die invloed is volgens Van Barneveld ook merkbaar. Het durven nemen van verantwoordelijkheid en verder kijken dan dierenwelzijn en het milieu is de lijn van Ouwehand en de meeste Tweede Kamerleden. Discussies hierover zijn vooral intern gebleven.