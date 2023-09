Festivals beschadigden Utrechts park, gemeente grijpt in

Utrecht - Tijdens het Central Park Festival en het Sneeuwbal Winterfestival is schade ontstaan aan bomen in Park Transwijk in Utrecht. De gemeente verhaalt de herstelkosten op de organisatoren. Ook moeten zij voor de volgende edities met een plan komen om herhaling te voorkomen. Daarbovenop schakelt de gemeente een 'boomtechnisch toezichthouder' in om misstanden te voorkomen.