Kunstdetective vindt gestolen Van Gogh terug, is de Frans Hals uit Leerdam de volgende? '80 procent kans'

Van Gogh-dief stal óók het Leerdamse miljoenenschilderij

In 2020 ziet de kunstwereld twee opvallende diefstallen: in maart is de Lentetuin van Van Gogh weg; in augustus weet een dief binnen enkele minuten de Frans Hals uit het Hofje in Leerdam mee te nemen. Een jaar later wordt de nu 59-jarige Nils M. uit Baarn opgepakt.

Niet veel later oordeelt de rechter ook dat bewezen is dat de man uit Baarn verantwoordelijk is voor beide kunstroven. Hij moet acht jaar de cel in, maar de twee schilderijen bleven nog steeds spoorloos. Tot afgelopen maandag de Van Gogh ineens in handen komt van kunstdetective Arthur Brand.