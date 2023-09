Zijn er meer aardbevingen en komen ze naar Nederland? KNMI-expert De Bilt geeft antwoord

Een geruststellende gedachte tot slot. Het is niet zo dat aardbevingen steeds vaker voorkomen. "Als je de wereldwijde metingen over de laatste honderd jaar bekijkt, zie je geen toe- of afname van sterke aardbevingen met een kracht van 6 of meer." Wel zijn er in sommige periodes meer bevingen, duidt Evers. "Dat er nu een paar heel sterke in korte tijd zijn geweest, is echter toeval. Ik zou me er geen zorgen om maken."