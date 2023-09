Theater De Speeldoos Baarn bijna failliet: 'Politiek moet nu knopen doorhakken'

Toen de raad het plan voor De Kroon stopzette, kreeg het college opdracht om een Kunst- en Cultuurvisie op te stellen, een Plan Maatschappelijk Vastgoed op te stellen en uit te rekenen welke investeringen De Speeldoos nodig heeft. De raadsleden willen bijvoorbeeld weten of 4 miljoen euro genoeg is om het theater tien jaar overeind te houden en wat het kost om dat uit te breiden naar twintig of zelfs veertig jaar. Over twee weken stemmen ze alvast over een verzoek van 280.000 euro, want dat is het bedrag dat het college rekent voor de drie nieuwe rapporten.