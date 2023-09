Rechter geeft Big Bazar niet meer tijd, bankroet dreigt opnieuw

Provincie Utrecht - Big Bazar krijgt niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De rechtbank in Leeuwarden heeft voor de tweede keer geweigerd om daartoe een zogeheten afkoelingsperiode in te stellen. Daarmee dreigt opnieuw een faillissement voor de koopjesketen met meer dan honderd winkels en zo'n 1300 medewerkers. In onze provincie heeft de winkelketen vestigingen in Utrecht, Amersfoort, Woerden, Veenendaal en Nieuwegein.