Burgemeester Nieuwegein: 'Verhuurder heeft soms geen idee wie de sleutels eigenlijk heeft'

In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem is de gemeente Nieuwegein daarom een campagne gestart. Want sinds 2022 is dertien keer opgetreden tegen criminele activiteiten in gehuurde locaties in de stad. "Verhuurders zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze zelf ook iets kunnen doen", denkt Van Beukering. "Ze zijn heus niet van plan hun pand 'eens even lekker aan een crimineel' te verhuren. Maar toch gebeurt dat, en daar zijn we flink van geschrokken."