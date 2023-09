Een nakkie het nieuwe normaal? Documentairemaakster Kim (22) dook in de Utrechtse drugswereld

Het leidde tot een zoektocht met als centrale vraag of drugsgebruik de nieuwe norm is, vooral onder jongeren. Die onderneming begon op de Uithof in Utrecht, want Kim wilde weten of zij de enige was die dit dacht. "Ik merk wel dat het vaak terugkomt in het dagelijks leven, op sociale media en in liedjes", zei een student die daar rondliep. En een ander: "Soms lijkt het dat een nakkie nemen op de wc normaler is dan een shotje aan de bar." Een nakkie is het snuiven van bijvoorbeeld cocaïne.