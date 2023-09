Vier uur per dag onderweg om je kind naar school te brengen, problemen bij leerlingenvervoer nog niet opgelost

Reactie vervoerder Willemsen-De Koning:

"Het leerlingenvervoer kampt, net als vele andere sectoren in Nederland, met personeelstekort. Die problemen zijn niet nieuw. Wij voeren dan ook al enige tijd grootschalige wervingscampagnes om nieuw personeel aan te trekken. Het begin van elk schooljaar brengt altijd uitdagingen met zich mee, zoals terugkerende problemen die niet altijd te voorkomen zijn en last-minute aanmeldingen die onze planning soms uitdagen. Dit vergt extra inspanning om de kwaliteit van ons vervoer op hoog niveau te houden. Natuurlijk zijn niet alle incidenten te voorkomen. Maar als vooraanstaand taxibedrijf dat leerlingenvervoer verzorgt in verschillende gemeenten in deze regio, willen we graag benadrukken dat wij ons niet herkennen in de berichtgeving over klachten met betrekking tot leerlingenvervoer. Om de kwaliteit van ons vervoer te waarborgen zijn we doorlopend in gesprek met onze opdrachtgevers. De sleutel tot succes ligt namelijk vooral in een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en vervoerders en die verloopt bij ons gelukkig zeer goed."