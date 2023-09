Cabaretier Wieke Obbink uit Driebergen verruilt de klas voor het podium

En nu staat Wieke dan toch in de theaters met haar voorstelling 'Wieke tot nu toe.' Het is een combinatie van liedjes en conferences. "Heel veel is een beetje licht, zoals het liedje 'Dieren die een werkwoord zijn'. Maar ik heb ook een liedje geschreven over dat mijn partner en ik allebei kerngezond zijn, maar wel precies de weg weten in het ziekenhuis omdat wij geen kinderen krijgen. Ik merk dat dat een taboe is. Dat vind ik jammer. Ik zou het fijn vinden als mensen over dat soort dingen kunnen praten. Net zoals over miskramen. Als je er eentje gehad hebt zegt iedereen ineens: oh ja, dat heb ik ook gehad. Maar als je het niet zegt, dan hoor je het niet. Dat is ook wel eenzaam. Het hoeft niet een avond te zijn vol vermaak, dat het alleen maar leuk is geweest. Het mag ook wel iets in beweging zetten en bespreekbaar maken."