Burgemeester sluit bedrijfspand in Mijdrecht na vondst verdovende middelen

Het pand werd in juli door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doorzocht. Daarbij zouden toen drugs zijn aangetroffen of materialen die worden gebruikt voor de productie van drugs. Het is niet duidelijk of er toen aanhoudingen zijn verricht. De FIOD zelf wilde niet veel kwijt over de inval, behalve dat deze "in het kader van strafrechtelijk onderzoek" was.