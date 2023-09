Kasteel de Haar is het mooiste gebouw, maar toch onbekend: 'Je komt er niet toevallig langs'

Haarzuilens - De Haar is misschien wel het meest sprookjesachtige kasteel van Nederland. Het is dus niet zo gek dat het slot onder de rook van Utrecht onlangs de titel 'het mooiste gebouw van Nederland' in de wacht sleepte. Toch heeft twee derde van de Nederlanders nog nooit van het monument gehoord, blijkt uit onderzoek. Wat maakt het kasteel zo mooi en hoe kan het dan dat het relatief onbekend is?